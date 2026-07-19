Methodology: "These consumer brands are backing the biggest ICE supporters in Congress"
Pending House Bills Expanding ICE’s Power (119th Congress)
H.R. 1050 — Criminal Alien Gang Member Removal Act
Sponsor: Vern Buchanan (R-FL)
Co-sponsors: Randy K. Weber Sr. (R-TX), Riley Moore (R-WV), Josh Brecheen (R-OK)
H.R. 175 — Deport Alien Gang Members Act
Sponsor: Tom McClintock (R-CA)
Co-sponsors: Randy K. Weber Sr. (R-TX), Claudia Tenney (R-NY), Troy E. Nehls (R-TX), Harriet M. Hageman (R-WY), Andrew Ogles (R-TN), Doug LaMalfa (R-CA), Josh Brecheen (R-OK), Barry Moore (R-AL), Andy Harris (R-MD), Brad Finstad (R-MN), Michael Guest (R-MS), Glenn Grothman (R-WI), Ken Calvert (R-CA), Jay Obernolte (R-CA), Pete Stauber (R-MN), Nancy Mace (R-SC), Chuck Edwards (R-NC), Andy Biggs (R-AZ), Rudy Yakym (R-IN), Thomas P. Tiffany (R-WI), Jefferson Van Drew (R-NJ), Derek Schmidt (R-KS), Brian Babin (R-TX), Gabe Evans (R-CO), Byron Donalds (R-FL), Mark Harris (R-NC), Jefferson Shreve (R-IN)
H.R. 57 — Ending Catch and Release Act of 2025
Sponsor: Andy Biggs (R-AZ)
Co-sponsors: Nancy Mace (R-SC), Brandon Gill (R-TX), Josh Brecheen (R-OK)
H.R. 190 — SEND THEM BACK Act of 2025
Sponsor: Andrew Ogles (R-TN)
Co-sponsors: Andy Biggs (R-AZ), Andrew S. Clyde (R-GA), Josh Brecheen (R-OK), Nancy Mace (R-SC), Barry Moore (R-AL)
H.R. 3984 — Expedited Removal Expansion Act of 2025
Sponsor: Nancy Mace (R-SC)
Co-sponsors: Andy Biggs (R-AZ), Brandon Gill (R-TX), Lauren Boebert (R-CO), Paul A. Gosar (R-AZ), W. Gregory Steube (R-FL), Barry Moore (R-AL)
H.R. 5713 — Expedited Removal of Criminal Aliens Act
Sponsor: Brandon Gill (R-TX)
Co-sponsors: Barry Moore (R-AL), Wesley Hunt (R-TX), Randy Fine (R-FL), Warren Davidson (R-OH), Chip Roy (R-TX), Troy E. Nehls (R-TX), Michael Cloud (R-TX), Anna Paulina Luna (R-FL), Ben Cline (R-VA)
H.R. 756 — 287(g) Program Protection Act
Sponsor: Michael Cloud (R-TX)
Co-sponsors: Chip Roy (R-TX), Andrew Ogles (R-TN), Brian Babin (R-TX), Andy Harris (R-MD), Claudia Tenney (R-NY), Andy Biggs (R-AZ), Troy E. Nehls (R-TX), Randy K. Weber Sr. (R-TX), Derek Schmidt (R-KS), John H. Rutherford (R-FL), Sheri Biggs (R-SC), Josh Brecheen (R-OK), Russell Fry (R-SC), Clay Higgins (R-LA), Ben Cline (R-VA), Tony Wied (R-WI), Nancy Mace (R-SC)
H.R. 8077 — 287(g) Cooperation Act of 2026
Sponsor: Ben Cline (R-VA)
Co-sponsors: Earl L. “Buddy” Carter (R-GA), Mark Harris (R-NC), John J. McGuire (R-VA), Glenn Grothman (R-WI), H. Morgan Griffith (R-VA), Jennifer A. Kiggans (R-VA), Barry Moore (R-AL), Michael Cloud (R-TX), Andy Biggs (R-AZ), Tom McClintock (R-CA), Mike Collins (R-GA), Chip Roy (R-TX), Paul A. Gosar (R-AZ), Derek Schmidt (R-KS), Brandon Gill (R-TX), Sheri Biggs (R-SC)
H.R. 32 — No Bailout for Sanctuary Cities Act
Sponsor: Nick LaLota (R-NY)
Co-sponsors: Randy Feenstra (R-IA), Erin Houchin (R-IN), Michael T. McCaul (R-TX), Zachary Nunn (R-IA), Nicholas A. Langworthy (R-NY), Stephanie I. Bice (R-OK), Michael Lawler (R-NY), Daniel Webster (R-FL), Gregory F. Murphy (R-NC), Pete Stauber (R-MN), Tim Moore (R-NC), Gary J. Palmer (R-AL), Ryan Mackenzie (R-PA), Aaron Bean (R-FL), Pat Harrigan (R-NC), Ashley Hinson (R-IA), Claudia Tenney (R-NY), Barry Moore (R-AL), Brian K. Fitzpatrick (R-PA), Andy Barr (R-KY), Barry Loudermilk (R-GA)
H.R. 3881 — Stop Dangerous Sanctuary Cities Act
Sponsor: Nicholas A. Langworthy (R-NY)
Co-sponsors: Byron Donalds (R-FL), Mike Collins (R-GA), Derrick Van Orden (R-WI), Chuck Edwards (R-NC), John J. McGuire (R-VA), Pat Harrigan (R-NC), Diana Harshbarger (R-TN), William R. Timmons (R-SC), Claudia Tenney (R-NY), David J. Taylor (R-OH), Earl L. “Buddy” Carter (R-GA), Lauren Boebert (R-CO), Elise M. Stefanik (R-NY), Clay Higgins (R-LA), Derek Schmidt (R-KS), Pete Stauber (R-MN), Mike Kelly (R-PA), John W. Rose (R-TN), Tim Moore (R-NC), Jodey C. Arrington (R-TX)
H.R. 611 — Justice for Victims of Sanctuary Cities Act of 2025
Sponsor: Chuck Edwards (R-NC)
Co-sponsors: John McGuire (R-VA), Tim Moore (R-NC), David J. Taylor (R-OH)
H.R. 5005 — Sanctuary Penalty and Public Protection Act of 2025
Sponsor: Chip Roy (R-TX)
Co-sponsors: Randy K. Weber Sr. (R-TX), Michael T. McCaul (R-TX), Thomas P. Tiffany (R-WI), Elijah Crane (R-AZ), Ralph Norman (R-SC), Paul A. Gosar (R-AZ), Andy Harris (R-MD), Brian Babin (R-TX), Andrew S. Clyde (R-GA), Nancy Mace (R-SC), Andrew Ogles (R-TN), Byron Donalds (R-FL), Lauren Boebert (R-CO), Russ Fulcher (R-ID), Ben Cline (R-VA), Andy Biggs (R-AZ), Josh Brecheen (R-OK), Eric Burlison (R-MO), Keith Self (R-TX), Clay Higgins (R-LA), Brandon Gill (R-TX), Mary E. Miller (R-IL), Scott Perry (R-PA), Sheri Biggs (R-SC), Michael Cloud (R-TX), Mark Harris (R-NC), Michael A. Rulli (R-OH), H. Morgan Griffith (R-VA), Barry Moore (R-AL)
H.R. 3861 — Mobilizing Against Sanctuary Cities Act
Sponsor: Sheri Biggs (R-SC)
Co-sponsors: Brandon Gill (R-TX), Ryan K. Zinke (R-MT), Claudia Tenney (R-NY), Rudy Yakym (R-IN), Anna Paulina Luna (R-FL), Addison P. McDowell (R-NC), Jack Bergman (R-MI), Chuck Edwards (R-NC), Ashley Hinson (R-IA), Byron Donalds (R-FL), Ralph Norman (R-SC), John W. Rose (R-TN), John J. McGuire (R-VA), Nancy Mace (R-SC), Derek Schmidt (R-KS), Troy E. Nehls (R-TX), John R. Carter (R-TX), Randy Fine (R-FL), Barry Moore (R-AL)
H.R. 2931 — Save SBA from Sanctuary Cities Act of 2025
Sponsor: Brad Finstad (R-MN)
Co-sponsors: Nick LaLota (R-NY)
H.R. 4565 — No DOT Funds for Sanctuary Cities Act
Sponsor: Dusty Johnson (R-SD)
Co-sponsors: Brian Babin (R-TX), Earl L. “Buddy” Carter (R-GA), Jefferson Van Drew (R-NJ), David J. Taylor (R-OH), Derrick Van Orden (R-WI), Pat Harrigan (R-NC), Claudia Tenney (R-NY), John J. McGuire (R-VA), Addison P. McDowell (R-NC), Robert F. Onder (R-MO), Michael A. Rulli (R-OH), Nicholas J. Begich (R-AK), Derek Schmidt (R-KS)
H.R. 205 — No Congressional Funds for Sanctuary Cities Act
Sponsor: Beth Van Duyne (R-TX)
Co-sponsors: Jake Ellzey (R-TX), Michael Guest (R-MS), Tony Wied (R-WI), Randy K. Weber Sr. (R-TX), Michael A. Rulli (R-OH), Byron Donalds (R-FL), W. Gregory Steube (R-FL)
H.R. 1879 — No Tax Breaks for Sanctuary Cities Act
Sponsor: Nancy Mace (R-SC)
Co-sponsors: Brandon Gill (R-TX), Barry Moore (R-AL), Scott Perry (R-PA), Andrew S. Clyde (R-GA), Brian J. Mast (R-FL), Addison McDowell (R-NC), Andy Harris (R-MD), Tim Burchett (R-TN), Michael A. Rulli (R-OH), Troy E. Nehls (R-TX), W. Gregory Steube (R-FL), Lance Gooden (R-TX), Andrew Ogles (R-TN), Randy K. Weber Sr. (R-TX), Paul A. Gosar (R-AZ)
H.R. 7612 — End Sanctuary Cities Act of 2026
Sponsor: Lance Gooden (R-TX)
Co-sponsors: Earl L. “Buddy” Carter (R-GA), Claudia Tenney (R-NY)
H.R. 7423 — No Sanctuary Cities Act of 2026
Sponsor: Earl L. “Buddy” Carter (R-GA)
Co-sponsors: none
H.R. 7640 — Shut Down Sanctuary Policies Act of 2026
Sponsor: Tom McClintock (R-CA)
Co-sponsors: Ben Cline (R-VA), Troy E. Nehls (R-TX), Harriet M. Hageman (R-WY), Russell Fry (R-SC), Thomas P. Tiffany (R-WI)
H.R. 218 — State Immigration Enforcement Act
Sponsor: Andy Biggs (R-AZ)
Co-sponsors: Nancy Mace (R-SC), Anna Paulina Luna (R-FL), Josh Brecheen (R-OK)
H.R. 4226 — ICE Act
Sponsor: Randy Fine (R-FL)
Co-sponsors: Brandon Gill (R-TX), Barry Moore (R-AL)
H.R. 5118 — Protecting Law Enforcement from Doxxing Act
Sponsor: Andrew Ogles (R-TN)
Co-sponsors: John R. Carter (R-TX)
H.R. 4177 — COPS Act
Sponsor: Tony Gonzales (R-TX)
Co-sponsors: none
H.R. 7846 — Halo Act
Sponsor: Michael A. Rulli (R-OH)
Co-sponsors: Barry Moore (R-AL), Michael K. Simpson (R-ID), Randy Fine (R-FL), Brandon Gill (R-TX), Brian Babin (R-TX), Pat Fallon (R-TX), W. Gregory Steube (R-FL)
H.R. 8796 — Federal Halo Act
Sponsor: Nicole Malliotakis (R-NY)
Co-sponsors: Mike Ezell (R-MS), John J. McGuire (R-VA)
H.R. 5113 — PRICE Act
Sponsor: Ashley Hinson (R-IA)
Co-sponsors: Brad Knott (R-NC), Diana Harshbarger (R-TN), Mike Flood (R-NE), Abraham J. Hamadeh (R-AZ), Barry Moore (R-AL), John H. Rutherford (R-FL), Don Bacon (R-NE), Laurel M. Lee (R-FL), Ronny Jackson (R-TX), Troy E. Nehls (R-TX), Michael Guest (R-MS), John R. Carter (R-TX)
Pending Senate Bills Expanding ICE’s Power (119th Congress)
S. 4277 — 10 Years of ICE Funding Act
Sponsor: Eric Schmitt (R-MO)
Co-sponsors: Josh Hawley (R-MO), Bernie Moreno (R-OH)
S. 1817 — Expedited Removal Expansion Act of 2025
Sponsor: Eric Schmitt (R-MO)
Co-sponsors: none
S. 1827 — Expedited Removal of Criminal Aliens Act
Sponsor: Ashley Moody (R-FL)
Co-sponsors: Eric Schmitt (R-MO), Mike Lee (R-UT), Josh Hawley (R-MO), Ted Cruz (R-TX), Marsha Blackburn (R-TN), Ted Budd (R-NC), Markwayne Mullin (R-OK)
S. 2401 — 287(g) Program Protection Act
Sponsor: James E. Risch (R-ID)
Co-sponsors: Mike Crapo (R-ID), Mike Lee (R-UT), Roger Marshall (R-KS), James C. Justice (R-WV), Rick Scott (R-FL), Ron Johnson (R-WI)
S. 4405 — 287(g) Expansion Act
Sponsor: Marsha Blackburn (R-TN)
Co-sponsors: Lindsey Graham (R-SC)1
S. 707 — No Bailout for Sanctuary Cities Act
Sponsor: James E. Risch (R-ID)
Co-sponsors: Mike Crapo (R-ID), Eric Schmitt (R-MO), Steve Daines (R-MT), Mike Lee (R-UT), Tim Sheehy (R-MT), Pete Ricketts (R-NE), Jim Banks (R-IN), Cindy Hyde-Smith (R-MS), Cynthia M. Lummis (R-WY), Rick Scott (R-FL)
S. 685 — Stop Dangerous Sanctuary Cities Act
Sponsor: Ted Cruz (R-TX)
Co-sponsors: Tim Sheehy (R-MT), Ron Johnson (R-WI), James Lankford (R-OK), Ted Budd (R-NC), Chuck Grassley (R-IA), Pete Ricketts (R-NE), Rick Scott (R-FL), Shelley Moore Capito (R-WV), Kevin Cramer (R-ND), Deb Fischer (R-NE), Bill Hagerty (R-TN), John Hoeven (R-ND), Cindy Hyde-Smith (R-MS), Jim Banks (R-IN), Eric Schmitt (R-MO), Bernie Moreno (R-OH), Katie Boyd Britt (R-AL)
S. 185 — Justice for Victims of Sanctuary Cities Act of 2025
Sponsor: Thomas Tillis (R-NC)
Co-sponsors: Lindsey Graham (R-SC), Katie Boyd Britt (R-AL), Ted Cruz (R-TX), James Lankford (R-OK), Bill Cassidy (R-LA), Kevin Cramer (R-ND), Roger Marshall (R-KS), Tim Sheehy (R-MT), Mike Rounds (R-SD), Ted Budd (R-NC)
S. 3805 — End Sanctuary Cities Act of 2026
Sponsor: Lindsey Graham (R-SC)
Co-sponsors: John Cornyn (R-TX), John Kennedy (R-LA)
S. 1952 — Protecting Law Enforcement from Doxxing Act
Sponsor: Marsha Blackburn (R-TN)
Co-sponsors: Lindsey Graham (R-SC), Ashley Moody (R-FL), Rick Scott (R-FL)
S. 3675 — ICE Protection Act of 2026
Sponsor: John Cornyn (R-TX)
Co-sponsors: Lindsey Graham (R-SC), Bill Hagerty (R-TN), James Lankford (R-OK), Cynthia M. Lummis (R-WY), Markwayne Mullin (R-OK), Steve Daines (R-MT)
S. 3179 — Halo Act
Sponsor: Ashley Moody (R-FL)
Co-sponsors: Marsha Blackburn (R-TN), Cynthia M. Lummis (R-WY), Rick Scott (R-FL), Ted Budd (R-NC), Bill Hagerty (R-TN), Tom Cotton (R-AR), Bernie Moreno (R-OH), Markwayne Mullin (R-OK), Tommy Tuberville (R-AL), Roger Marshall (R-KS), Tim Sheehy (R-MT), Eric Schmitt (R-MO), Steve Daines (R-MT)
S. 2269 — PRICE Act
Sponsor: Eric Schmitt (R-MO)
Co-sponsors: Tom Cotton (R-AR), James E. Risch (R-ID), Ashley Moody (R-FL)
Members Sponsoring or Cosponsoring Pending Bills Expanding ICE’s Power (119th Congress)
House (110 members)
Barry Moore (R-AL) — 12 bills
Brandon Gill (R-TX) — 9 bills
Nancy Mace (R-SC) — 9 bills
Andy Biggs (R-AZ) — 8 bills
Josh Brecheen (R-OK) — 7 bills
Troy E. Nehls (R-TX) — 7 bills
Claudia Tenney (R-NY) — 7 bills
John J. McGuire (R-VA) — 6 bills
Andrew Ogles (R-TN) — 6 bills
Derek Schmidt (R-KS) — 6 bills
Randy K. Weber Sr. (R-TX) — 6 bills
Brian Babin (R-TX) — 5 bills
Earl L. “Buddy” Carter (R-GA) — 5 bills
Ben Cline (R-VA) — 5 bills
Byron Donalds (R-FL) — 5 bills
Michael A. Rulli (R-OH) — 5 bills
Sheri Biggs (R-SC) — 4 bills
Michael Cloud (R-TX) — 4 bills
Chuck Edwards (R-NC) — 4 bills
Randy Fine (R-FL) — 4 bills
Paul A. Gosar (R-AZ) — 4 bills
Andy Harris (R-MD) — 4 bills
Chip Roy (R-TX) — 4 bills
W. Gregory Steube (R-FL) — 4 bills
Lauren Boebert (R-CO) — 3 bills
John R. Carter (R-TX) — 3 bills
Andrew S. Clyde (R-GA) — 3 bills
Michael Guest (R-MS) — 3 bills
Pat Harrigan (R-NC) — 3 bills
Mark Harris (R-NC) — 3 bills
Clay Higgins (R-LA) — 3 bills
Ashley Hinson (R-IA) — 3 bills
Anna Paulina Luna (R-FL) — 3 bills
Tom McClintock (R-CA) — 3 bills
Addison McDowell (R-NC) — 3 bills
Tim Moore (R-NC) — 3 bills
Pete Stauber (R-MN) — 3 bills
David J. Taylor (R-OH) — 3 bills
Thomas P. Tiffany (R-WI) — 3 bills
Mike Collins (R-GA) — 2 bills
Brad Finstad (R-MN) — 2 bills
Russell Fry (R-SC) — 2 bills
Lance Gooden (R-TX) — 2 bills
H. Morgan Griffith (R-VA) — 2 bills
Glenn Grothman (R-WI) — 2 bills
Harriet M. Hageman (R-WY) — 2 bills
Diana Harshbarger (R-TN) — 2 bills
Nick LaLota (R-NY) — 2 bills
Nicholas A. Langworthy (R-NY) — 2 bills
Michael T. McCaul (R-TX) — 2 bills
Ralph Norman (R-SC) — 2 bills
Scott Perry (R-PA) — 2 bills
John W. Rose (R-TN) — 2 bills
John H. Rutherford (R-FL) — 2 bills
Jefferson Van Drew (R-NJ) — 2 bills
Derrick Van Orden (R-WI) — 2 bills
Tony Wied (R-WI) — 2 bills
Rudy Yakym (R-IN) — 2 bills
Jodey C. Arrington (R-TX) — 1 bill
Don Bacon (R-NE) — 1 bill
Andy Barr (R-KY) — 1 bill
Aaron Bean (R-FL) — 1 bill
Nicholas J. Begich (R-AK) — 1 bill
Jack Bergman (R-MI) — 1 bill
Stephanie I. Bice (R-OK) — 1 bill
Vern Buchanan (R-FL) — 1 bill
Tim Burchett (R-TN) — 1 bill
Eric Burlison (R-MO) — 1 bill
Ken Calvert (R-CA) — 1 bill
Elijah Crane (R-AZ) — 1 bill
Warren Davidson (R-OH) — 1 bill
Jake Ellzey (R-TX) — 1 bill
Gabe Evans (R-CO) — 1 bill
Mike Ezell (R-MS) — 1 bill
Pat Fallon (R-TX) — 1 bill
Randy Feenstra (R-IA) — 1 bill
Brian K. Fitzpatrick (R-PA) — 1 bill
Mike Flood (R-NE) — 1 bill
Russ Fulcher (R-ID) — 1 bill
Tony Gonzales (R-TX) — 1 bill
Abraham J. Hamadeh (R-AZ) — 1 bill
Erin Houchin (R-IN) — 1 bill
Wesley Hunt (R-TX) — 1 bill
Ronny Jackson (R-TX) — 1 bill
Dusty Johnson (R-SD) — 1 bill
Mike Kelly (R-PA) — 1 bill
Jennifer A. Kiggans (R-VA) — 1 bill
Brad Knott (R-NC) — 1 bill
Doug LaMalfa (R-CA) — 1 bill
Michael Lawler (R-NY) — 1 bill
Laurel M. Lee (R-FL) — 1 bill
Barry Loudermilk (R-GA) — 1 bill
Ryan Mackenzie (R-PA) — 1 bill
Nicole Malliotakis (R-NY) — 1 bill
Brian J. Mast (R-FL) — 1 bill
Mary E. Miller (R-IL) — 1 bill
Riley Moore (R-WV) — 1 bill
Gregory F. Murphy (R-NC) — 1 bill
Zachary Nunn (R-IA) — 1 bill
Jay Obernolte (R-CA) — 1 bill
Robert F. Onder (R-MO) — 1 bill
Gary J. Palmer (R-AL) — 1 bill
Keith Self (R-TX) — 1 bill
Jefferson Shreve (R-IN) — 1 bill
Michael K. Simpson (R-ID) — 1 bill
Elise M. Stefanik (R-NY) — 1 bill
William R. Timmons (R-SC) — 1 bill
Beth Van Duyne (R-TX) — 1 bill
Daniel Webster (R-FL) — 1 bill
Ryan K. Zinke (R-MT) — 1 bill
Senate (36 members)
Eric Schmitt (R-MO) — 7 bills
Rick Scott (R-FL) — 5 bills
Marsha Blackburn (R-TN) — 4 bills
Ted Budd (R-NC) — 4 bills
Ashley Moody (R-FL) — 4 bills
Tim Sheehy (R-MT) — 4 bills
Ted Cruz (R-TX) — 3 bills
Steve Daines (R-MT) — 3 bills
Bill Hagerty (R-TN) — 3 bills
James Lankford (R-OK) — 3 bills
Mike Lee (R-UT) — 3 bills
Cynthia M. Lummis (R-WY) — 3 bills
Roger Marshall (R-KS) — 3 bills
Bernie Moreno (R-OH) — 3 bills
Markwayne Mullin (R-OK) — 3 bills
James E. Risch (R-ID) — 3 bills
Jim Banks (R-IN) — 2 bills
Katie Boyd Britt (R-AL) — 2 bills
John Cornyn (R-TX) — 2 bills
Tom Cotton (R-AR) — 2 bills
Kevin Cramer (R-ND) — 2 bills
Mike Crapo (R-ID) — 2 bills
Josh Hawley (R-MO) — 2 bills
Cindy Hyde-Smith (R-MS) — 2 bills
Ron Johnson (R-WI) — 2 bills
Pete Ricketts (R-NE) — 2 bills
Shelley Moore Capito (R-WV) — 1 bill
Bill Cassidy (R-LA) — 1 bill
Deb Fischer (R-NE) — 1 bill
Chuck Grassley (R-IA) — 1 bill
John Hoeven (R-ND) — 1 bill
James C. Justice (R-WV) — 1 bill
John Kennedy (R-LA) — 1 bill
Mike Rounds (R-SD) — 1 bill
Thomas Tillis (R-NC) — 1 bill
Tommy Tuberville (R-AL) — 1 bill
Graham is including in the list of co-sponsors and sponsors but is otherwise excluded from this analysis as a result of his death.